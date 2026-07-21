RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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21.07.2026 19:51:20
Germany records rise in sexual violence against children
Germany's Criminal Police Office has reported over 17,000 cases of sexual violence against children in the past year. Organizations such as Zartbitter provide support to victims.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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