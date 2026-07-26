RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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26.07.2026 02:31:20

Germany records rise in sexual violence against children

Reported cases of child sexual abuse in Germany climbed to more than 17,000 last year, marking an increase from previous years, authorities say.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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