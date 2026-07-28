RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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28.07.2026 15:19:21
Germany records rise in sexual violence against children
Reported cases of child sexual abuse in Germany climbed to more than 17,000 last year, marking an increase from previous years, authorities say.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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