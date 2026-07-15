RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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15.07.2026 06:35:19

Germany reports 'shock' rise in drug deaths among under-30s

The number of drug-related deaths remains at a record high in Germany. And the victims are getting younger and younger. Many deaths are related to new and increasingly dangerous substances such as synthetic opioids.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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