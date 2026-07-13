Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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13.07.2026 17:27:21
Germany set to curb its Freedom of Information Act
The German government wants to amend the Freedom of Information Act. Critics fear this will spell the end of the government's obligation to disclose information.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Freedom Holding Corp Registered Shs
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