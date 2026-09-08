Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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08.09.2026 20:55:27
Germany set to feel the impact of Saxony-Anhalt's AfD win
The state election could have major consequences for Germany's government. Pollsters cite dissatisfaction with Merz as one reason for the CDU's poor showing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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