Impact Holdings Aktie

Impact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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15.09.2026 19:31:27

Germany set to feel the impact of Saxony-Anhalt's AfD win

The state election could have major consequences for Germany's government. Pollsters cite dissatisfaction with Merz as one reason for the CDU's poor showing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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