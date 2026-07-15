Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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15.07.2026 06:39:19
Germany set to restrict its Freedom of Information Act
Critics fear the reforms could weaken government transparency by curbing civil society's access to official information and limiting requests from foreigners.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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