Freedom Aktie

Freedom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046

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19.07.2026 09:27:21

Germany set to restrict its Freedom of Information Act

Critics fear the reforms could weaken government transparency by curbing civil society's access to official information and limiting requests from foreigners.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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