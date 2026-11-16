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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001

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16.11.2026 13:11:21

Germany to join other EU states in announcing Rwanda deportation hub

The move follows approval of EU regulations that ease deportations and allow hubs to be set up outside the bloc. A similar scheme by the UK government fell apart over legal issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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