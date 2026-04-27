Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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27.04.2026 10:39:20
Germany unveils first-ever military strategy for Bundeswehr
For the first time in its history, the Bundeswehr has adopted a military strategy to prepare Germany for future threats. Large sections of the document are classified.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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