Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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29.04.2026 08:43:20
Germany unveils first-ever military strategy for Bundeswehr
For the first time in its history, the Bundeswehr has adopted a military strategy to prepare Germany for future threats. Large sections of the document are classified.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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