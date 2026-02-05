Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
05.02.2026 08:39:20
Germany updates: Merz meets with Saudi crown prince
Chancellor Friedrich Merz is in Saudi Arabia, his first stop on a three-day visit to the Gulf region as Germany seeks closer partnerships in the region. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
