Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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17.06.2026 13:07:25
Germany World Cup shirts run out of letter V
Bad news for fans of Germany players Kai Havertz, Deniz Undav and Aleksandar Pavlovic: the kit makers have run out of the letter V, such is the demand for those names on shirts. But don't worry, more Vs are on the way!Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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