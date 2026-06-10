Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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10.06.2026 06:00:15
Germany’s €100bn bid to make the trains run on time
The country’s railway renewal is the first test of whether Europe’s largest economy can reverse years of declineWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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