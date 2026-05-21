Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.05.2026 15:55:20
Germany's crisis-hit chemical industry seeks revival
Hit by high energy costs and regulation, Germany's chemical companies are scaling back production at home while expanding abroad. Can the trend be reversed?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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