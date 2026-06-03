Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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03.06.2026 12:07:26

Germany's crisis-hit chemical industry seeks revival

Hit by high energy costs and regulation, Germany's chemical companies are scaling back production at home while expanding abroad. Can the trend be reversed?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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