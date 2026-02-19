D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
19.02.2026 14:54:47
Germany's DB Cargo plans 6,000 job cuts in bid to return to profit
DB Cargo is the market leader, but its competitors are catching up with a combined market share of around 60%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.B. Corp Ltd
Analysen zu D.B. Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|22,60
|0,89%
|D.B. Corp Ltd
|227,50
|-3,27%