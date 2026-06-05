Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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05.06.2026 09:43:20

Germany's Dr. Wolff cosmetics company is going all in on AI

This medium-sized, family-run business has embraced artificial intelligence to stay competitive. All employees are encouraged to learn about and apply LLMs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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