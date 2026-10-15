PRO HOLDINGS Aktie

PRO HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008

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15.10.2026 11:03:27

Germany's far-right AfD forges a pro-Russia alliance with the BSW

In Saxony-Anhalt, the AfD and BSW are joining forces to push for negotiations with Moscow. What is driving this rapprochement?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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