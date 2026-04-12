Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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12.04.2026 07:03:20
Germany's green reputation hits a crossroads
Germany's new climate spend is big on wind power and e‑mobility. Some call it real momentum, others say it’s basically a green band‑aid.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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