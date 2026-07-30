Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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30.07.2026 14:51:24
Germany's heat death toll nears 10,000
Germany's heat-related death toll for 2026 has already surpassed every full-year total since 2016 — and is expected to climb as another spell of extreme temperatures takes hold.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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