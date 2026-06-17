International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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17.06.2026 07:15:20
Germany's Merz: Who are his international allies?
German Chancellor Friedrich Merz has forged relations with Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer and Giorgia Meloni. With some he is surprisingly close.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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