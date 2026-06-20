Germany's Merz: Who are his international allies?

International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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20.06.2026 19:31:19

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German Chancellor Friedrich Merz has forged relations with Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer and Giorgia Meloni. With some he is surprisingly close.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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