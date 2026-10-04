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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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04.10.2026 10:55:26

Germany's Merz arrives in Kyiv to pledge more support

Chancellor Friedrich Merz is expected to announce new measures to support Ukraine, including military aid and plans for the joint production of drones. A Kyiv bridge was struck by a Russian drone during Merz's visit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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