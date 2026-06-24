Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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24.06.2026 21:59:20
Germany's Merz rallies European NATO allies ahead of summit
Chancellor Friedrich Merz hosted leaders of European NATO powers in Berlin to hash out consensus on bolstering European defense. With US tensions looming, the leaders signaled that transatlantic ties are improving.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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