Cinderella Media Group Aktie

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WKN DE: A0B73S / ISIN: BMG7445E1342

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01.09.2026 15:31:26

Germany's military wants to recruit tech-savvy gamers

The Bundeswehr has been a fixture at Gamescom, Cologne's video game trade fair, for years. But critics say military recruitment does not belong at an entertainment convention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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