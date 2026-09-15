Cinderella Media Group Aktie
WKN DE: A0B73S / ISIN: BMG7445E1342
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15.09.2026 15:15:28
Germany's military wants to recruit tech-savvy gamers
The Bundeswehr has been a fixture at Gamescom, Cologne's video game trade fair, for years. But critics say military recruitment does not belong at an entertainment convention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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