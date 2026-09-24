Success Aktie
WKN DE: A42DP7 / ISIN: US8645831095
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24.09.2026 11:07:27
Germany's oldest party, the center-left SPD, is in a difficult position following its success in the Mecklenburg-Western Pomerania state election
Chancellor Friedrich Merz (CDU) has vowed to press ahead with controversial reforms, but resistance is mounting within his coalition partner, the SPD. How much dissent can a governing coalition tolerate?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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