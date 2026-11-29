Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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29.11.2026 07:15:22
Germany's religious freedom report: Authoritarian regimes, holy wars, and spies abroad
Harassment, persecution, surveillance: Across much of the world, people of faith are facing growing pressure. A new German government report is unusually direct in criticizing China in particular.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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