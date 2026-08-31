Germinate Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Germinate Capital lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at