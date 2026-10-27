AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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27.10.2026 06:33:00
Gernot Döllner: Audi-Chef verteidigt gemeinsamen Auftritt mit Donald Trump
Der Druck auf Audi-Chef Gernot Döllner wächst nach seinem Auftritt mit Donald Trump. Der Manager verteidigt seine Teilnahme mit wirtschaftlichen Interessen, doch die Kritik aus dem eigenen Konzern ist deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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