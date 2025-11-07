Geron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Geron hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at