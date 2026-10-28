Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
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28.10.2026 14:01:44
Geron Discontinues Phase 3 IMpactMF Trial Of Imetelstat In Myelofibrosis; Data Analysis Planned
(RTTNews) - Geron Corporation (GERN) announced plans to discontinue its Phase 3 IMpactMF clinical trial evaluating imetelstat in patients with relapsed or refractory myelofibrosis following a recommendation from the independent Data Monitoring Committee (DMC).
The DMC advised that the trial was unlikely to meet its primary endpoint of overall survival.
The open-label, controlled study enrolled 327 patients with intermediate-2 or high-risk myelofibrosis whose disease had relapsed or was refractory to JAK inhibitor treatment.
Patients were randomized in a 2:1 ratio to receive imetelstat or best available therapy.
Patients in the imetelstat arm received 9.4 mg/kg intravenously every three weeks.
Geron said no new safety signals were observed that changed imetelstat's known safety profile or required additional safety monitoring.
The company plans to conduct a detailed data analysis and share the findings with the scientific community at a future date.
Geron said it remains focused on growing U.S. demand for RYTELO (imetelstat), which is approved in the United States and European Union for certain patients with lower-risk myelodysplastic syndromes (LR-MDS).
GERN has traded between $1.04 and $ 2.01 over the past 52 weeks.
GERN closed Tuesday at $1.150.
In Wednesday's pre-market trading, shares are down 6.09% to $1.07.
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