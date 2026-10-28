Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 14:01:44

Geron Discontinues Phase 3 IMpactMF Trial Of Imetelstat In Myelofibrosis; Data Analysis Planned

(RTTNews) - Geron Corporation (GERN) announced plans to discontinue its Phase 3 IMpactMF clinical trial evaluating imetelstat in patients with relapsed or refractory myelofibrosis following a recommendation from the independent Data Monitoring Committee (DMC).

The DMC advised that the trial was unlikely to meet its primary endpoint of overall survival.

The open-label, controlled study enrolled 327 patients with intermediate-2 or high-risk myelofibrosis whose disease had relapsed or was refractory to JAK inhibitor treatment.

Patients were randomized in a 2:1 ratio to receive imetelstat or best available therapy.

Patients in the imetelstat arm received 9.4 mg/kg intravenously every three weeks.

Geron said no new safety signals were observed that changed imetelstat's known safety profile or required additional safety monitoring.

The company plans to conduct a detailed data analysis and share the findings with the scientific community at a future date.

Geron said it remains focused on growing U.S. demand for RYTELO (imetelstat), which is approved in the United States and European Union for certain patients with lower-risk myelodysplastic syndromes (LR-MDS).

GERN has traded between $1.04 and $ 2.01 over the past 52 weeks.

GERN closed Tuesday at $1.150.

In Wednesday's pre-market trading, shares are down 6.09% to $1.07.

For more such biotech stock news, visit www.rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Geron Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Geron Corp. 0,82 -4,72% Geron Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen