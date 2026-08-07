Geron gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Geron hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Geron hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Geron mit einem Umsatz von insgesamt 57,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at