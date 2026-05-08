Geron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Geron gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Geron einen Umsatz von 39,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at