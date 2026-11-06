Geron präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Geron hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Geron 60,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at