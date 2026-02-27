|
Geron vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Geron stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Geron hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 47,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 USD. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 183,88 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 138,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 76,99 Millionen USD in den Büchern standen.
