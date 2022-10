Gerresheimer-Aktie fester: Gerresheimer kann weiter wachsen

"Wir steuern erfolgreich durch ein herausforderndes Umfeld, setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und forcieren unseren Transformationsprozess hin zum Lösungsanbieter und Systemintegrator", sagte Vorstandschef Dietmar Siemssen laut der Mitteilung. "Wir sind auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu erfüllen, und halten an unseren mittelfristigen Zielen fest."

Im Zeitraum Juni bis August erzielte Gerresheimer einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) von 90,5 Millionen Euro. Währungsbereinigt entspricht dies einem organischen Wachstum von 13,3 Prozent, wie Gerresheimer mitteilte.

Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 20 Prozent auf 37,9 Millionen Euro. Je Aktie verdiente Gerresheimer 87 Cent nach 61 Cent, bzw auf bereinigter Basis 1,15 Euro nach 97 Cent. Der Umsatz legte organisch um 17,4 Prozent auf 473 Millionen Euro zu. Die Geschäftsbereiche Plastics & Devices und Primary Packaging Glass trugen mit zweistelligen profitablen Umsatzzuwächsen dazu bei.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 454 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA von 87 Millionen Euro und einen Konzerngewinn von 37,4 Millionen Euro erwartet.

Gerresheimer will mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 25 Prozent erreichen. Der Umsatz soll organisch hoch prozentual einstellig pro Jahr wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie mindestens 10 Prozent pro Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November soll das organische Umsatzwachstum weiterhin mindestens 10 Prozent zum währungsbereinigten Vergleichswert betragen; bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Gewinn je Aktie sollen im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum währungsbereinigten Vorjahreswert zulegen.

Im Handel auf XETRA ging es für die Gerresheimer-Aktien am Mittwoch zunächst steil nach oben, in der Spitze kletterte das Papier um knapp 8 Prozent auf 58,30 Euro. Inzwischen ist ein Teil der Gewinne aber wieder verschwunden und die Anteilsscheine liegen, nach einem Ausflug ins Minus, zeitweise noch mit 3,70 Prozent im Plus bei 56,00 Euro.

Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)