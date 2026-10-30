Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Optimismus 30.10.2026 14:45:39

Gerresheimer-Aktie gefragt: Quartalszahlen gut aufgenommen

Gerresheimer-Aktie gefragt: Quartalszahlen gut aufgenommen

Nach einem dreitägigen Rücksetzer haben die Aktien von Gerresheimer am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.

Ihr Kurs stieg nach der Veröffentlichung vorläufiger Resultate des dritten Geschäftsquartals um mehr als drei Prozent auf 32,94 Euro, während der Gesamtmarkt unter Druck stand. Über 34,20 Euro wartet der höchste Stand seit Oktober 2025.

Der Umsatz des Herstellers von Spritzen, Medikamentenfläschchen und Kosmetikverpackungen habe die Markterwartungen um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis habe sie weitgehend erfüllt, konstatierte David Adlington nach den Eckdaten zum dritten Quartal. Das Management habe sich hinsichtlich eines stärkeren Schlussquartals weiter optimistisch geäußert.

Im April war die Aktie aus dem SDAX geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorgelegt hatte Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDax eingeräumt.

/mis/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie fällt: Interim-CEO Röhrhoff tritt vorzeitig zurück
Gerresheimer-Aktie zieht an: Umsatzwachstum im ersten Quartal - Stärkeres 2. Halbjahr erwartet
Gerresheimer mit Licht und Schatten im zweiten Quartal - Aktie deutlich fester
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AG

mehr Analysen
30.10.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 31,82 0,00% Gerresheimer AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen