Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Konzernumbau
|
01.10.2026 10:37:00
Gerresheimer-Aktie gibt nach: Konzernumbau nimmt Fahrt auf
Gerresheimer vollzieht ersten Verkauf an Apax Partners
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Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
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|27.08.26
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