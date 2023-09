Gerresheimer-Aktie gibt weiter ab: JPM-Ausblick mit Licht und Schatten

Die Papiere des Spezialverpackungsherstellers verloren seit dem Rekord Anfang des Monats bei fast 123 Euro deutlich an Wert. Am Dienstag steht die Gerresheimer -Akite via XETRA zeitweise 7,77 Prozent im Minus bei 103,30 Euro.

Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan kappte in einem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Oktober seine Umsatzschätzungen, was zum Teil aber an rückläufigen Preisen für Harze liege, die direkt an die Kunden weitergereicht würden. Für die Ergebnisentwicklung bleibt er aber optimistisch und hält weiterhin sogar eine Aufstockung der Jahresziele für möglich.

