Gerresheimer-Aktie klettert: Gerresheimer verstärkt sich durch italienische Bormioli Pharma

Der Verpackungshersteller übernimmt die Blitz LuxCo Sarl, die Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, von Fonds des Finanzinvestors Triton. Der Kaufpreis basiere auf einem ermittelten Unternehmenswert von rund 800 Millionen Euro, dies entspricht einem bereinigten EBITDA-Multiple von rund 10, teilte Gerresheimer mit. Bormioli Pharma mit Sitz in Parma, Italien, verfügt über 9 Produktionsstandorte in Europa.

Das Portfolio von Bormioli Pharma an pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen ergänzt das von Gerresheimer. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Parma, Italien, verfügt über neun Produktionsstandorte in Europa.

Nach der Integration soll ein neuer Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung.

Die Transaktion wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet.

Gerresheimer-Aktie stark - Anleger honorieren Übernahme

Die angekündigte Übernahme hat den Aktien von Gerresheimer am Donnerstag im frühen Handel ein kräftiges Kursplus beschert. Via XETRA sprangen die Papiere des Spezialverpackungsherstellers zuletzt um 10,52 Prozent auf 103,00 Euro nach oben. Damit scheint die jüngste Talfahrt vorerst beendet zu sein. In den vergangenen vier Handelstagen waren die Titel in der Spitze um mehr als 12 Prozent abgesackt. Im bisherigen Jahresverlauf stand bis Mittwoch ein Minus von gut einem Prozent zu Buche.

Der Zukauf dürfte die Gerresheimer-Anleger nach den jüngsten Spekulationen um eine mögliche Gewinnwarnung beruhigen, schrieb Jefferies-Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion. Zuletzt hätten die Papiere angesichts schlechter Botschaften der Branchenkollegen Schott Pharma und Stevanato einen schweren Stand gehabt.

