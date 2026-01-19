Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenmeinung 19.01.2026 13:16:39

Gerresheimer-Aktie nach Analysten-Empfehlung dennoch im Minus

Gerresheimer-Aktie nach Analysten-Empfehlung dennoch im Minus

Im schwachen Börsenumfeld haben die Aktien von Gerresheimer am Montag von einer Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF nur zeitweise profitiert.

Die Papiere des Spezialverpackungs-Herstellers legten via XETRA zeitweise deutlich zu, drehten zuletzt jedoch ins Minus und verloren 0,79 Prozent auf 25,16 Euro. Neue Zollsorgen verhageln den Wochenstart am deutschen Aktienmarkt.

Der Analyst Oliver Metzger hob die Aktien bei einem Kursziel von 37 Euro von "Neutral" auf "Outperform". Der Finanzchef des Spezialverpackungs-Herstellers, Wolf Lehmann, habe auf eine Investorenkonferenz die Stabilisierung einiger Belastungsfaktoren des Vorjahrs signalisiert, so Metzger. Das Schlimmste sei also wohl vorüber. Gleichzeitig bleibe der grundsätzliche Wachstumstrend im Pharmabereich voll intakt, sodass 2026 insgesamt ein moderater Umsatzanstieg zu erwarten sei. Auch höhere Transparenz in der Bilanzierung, inklusive der Separierung der Moulded-Glass-Sparte, dürfte das Anlegervertrauen wieder stärken.

Gerresheimer-Aktien hatten im Dezember mit 22,60 Euro einen Tiefststand seit dem Jahr 2010 erreicht und stabilisieren sich seither mühsam. Im Herbst 2023 hatten sie noch fast 123 Euro gekostet.

/ag/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie aber etwas fester: Drei-Millionen-Umsatz wohl falsch verbucht

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten