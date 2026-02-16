Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Analystenstimme
|
16.02.2026 11:34:39
Gerresheimer-Aktie sinkt: Bilanzunregelmäßigkeiten belasten Analystenvertrauen
Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben.
Die Gerresheimer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 19,66 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|10:31
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|07:08
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|19,35
|-3,01%
