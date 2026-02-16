Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 16.02.2026 11:34:39

Gerresheimer-Aktie sinkt: Bilanzunregelmäßigkeiten belasten Analystenvertrauen

Gerresheimer-Aktie sinkt: Bilanzunregelmäßigkeiten belasten Analystenvertrauen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.

Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben.

Die Gerresheimer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 19,66 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie höher: Ende von `Bill-and-Hold` ohne böse Überraschungen

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AG

mehr Analysen
10:31 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
07:08 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 19,35 -3,01% Gerresheimer AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen