Gerresheimer-Aktie sinkt: Bilanzunregelmäßigkeiten belasten Analystenvertrauen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.

Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben.

Die Gerresheimer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 19,66 Euro.

