Gerresheimer-Aktie stark: Gerresheimer nimmt Produktion von Ampullen von Corning auf

Um die wachsende Nachfrage nach einer speziellen Borosilikat-Ampulle für injizierbare Medikamente des US-Herstellers Corning zu bedienen, sollen diese künftig auch in Anlagen von Gerresheimer für den internationalen Markt produziert werden.

Ein neues Joint Venture der beiden Unternehmen werde das Produkt mit dem Namen Velocity Vials herstellen und verkaufen, teilte Gerresheimer in Düsseldorf mit.

Velocity Vials verfügen über eine reibungsarme Außenbeschichtung und können die Effizienz von Abfüllanlagen um bis zu 50 Prozent steigern und so die Kosten senken, heißt es in der Mitteilung. Umbauten an den Abfülllinien oder ein neuer Zulassungsprozess seien nicht nötig.

Gerresheimer-Titel steigen via XETRA zeitweise um 0,74 Prozent auf 74,65 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)