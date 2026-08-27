Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Ergebnisrückgang
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27.08.2026 13:17:00
Gerresheimer-Aktie zieht an: Umsatzwachstum im ersten Quartal - Stärkeres 2. Halbjahr erwartet
Treiber des künftigen Wachstums bleiben laut Gerresheimer die Kernbereiche rund um hochwertige Drug Delivery Devices, Medizinprodukte und Injektionssysteme. Zudem wird durch den Verkauf der Geschäftsbereiche Centor und Primary Packaging Plastics (Abschluss voraussichtlich im Geschäftsjahr 2026 bzw. ersten Halbjahr 2027) ein "erheblicher" Mittelzufluss erwartet, der zum nachhaltigen Schuldenabbau und zur Refinanzierung des Konzerns genutzt werden soll.
Der Hersteller von Verpackungen aus Glas, Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie hatte die Veröffentlichung der Erstquartalszahlen aufgrund der nun abgeschlossenen internen Untersuchungen zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 verschoben.
Für das erste Quartal 2026 berichtete Gerresheimer jetzt ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Geschäftsbereiche einen Umsatz von 524 (Vorjahr: 519) Millionen Euro und ein Adjusted EBITDA von 66 (81) Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge mit fiel auf 12,6 Prozent von 15,7 Prozent im Vorjahresquartal. Der Free Cashflow betrug minus 32 Millionen Euro nach minus 141 Millionen Euro im Vorjahresquartal.
Gerresheimer hatte jüngst angekündigt, Centor sowie sein globales Geschäft mit pharmazeutischen Primärverpackungen aus Kunststoff an von Apax Partners beratene Fonds zu verkaufen. Die beiden Geschäftsbereiche kommen auf einen kombinierten Unternehmenswert von rund 1,5 Milliarden Euro. Centor ist im US-Markt mit Verpackungssystemen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente tätig. Das globale PPP-Geschäft produziert Primärverpackungen aus Kunststoff für pharmazeutische Anwendungen.
Gerresheimer erklärte weiter, die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal mit den finalen Ergebnissen soll im September 2026 veröffentlicht werden. Der Halbjahresbericht 2026 dann voraussichtlich im November 2026, ebenso die Quartalsmitteilung fürs dritte Quartal.
Die Gerresheimer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,23 Prozent auf 26,22 Euro.
DJG/cbr/mgo
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