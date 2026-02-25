Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 19:24:38

Gerresheimer: Bafin kündigt Prüfungserweiterung und weitere Prüfung an

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sieht weiterem Ungemach entgegen. Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Neben dem Geschäftsbericht 2023/24, den sich die Behörde bereits näher ansieht, ist nun auch der Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 31.05.2025 ins Visier der Aufseher geraten.

Anleger reagierten nervös. Die Gerresheimer-Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent ab./he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten