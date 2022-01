Gerresheimer baut Glas-Vial-Produktion in Wertheim aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anbieter von Injektionsfläschchen Gerresheimer erweitert seine Kapazitäten für Glas-Vials am Standort Wertheim sowie an zwei weiteren Standorten in China und den USA. Dadurch erhöht sich die Produktion in Wertheim um 150 Millionen Fläschchen pro Jahr, wie der Düsseldorfer MDAX-Konzern mitteilte. Zudem werden 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Investition im Rahmen der Bundesförderung von Produktionsanlagen von Borosilikatrohrglas und Glas-Vials zur Verwendung in der Impfstoffproduktion.

Das Werk in Wertheim soll durch die Investition zu einem der führenden Standorte der Vial-Produktion in Europa werden. Bislang bediente Gerresheimer den europäischen Bedarf an Vials vornehmlich aus den Werken im polnischen Boleslawiec und im französischen Chalon.

Gerresheimer hat seine Produktionskapazitäten für Vials bereits signifikant erhöht. Gegenwärtig liegt die Kapazität den Angaben zufolge um fast 50 Prozent über dem Vor-Pandemie-Niveau. "Wir produzieren schon heute weltweit fast ein Drittel der Glas-Vials auf der ganzen Welt", sagte Vorstandvorsitzender Dietmar Siemssen. "Wir werden bis Ende 2022 weltweit der führende Produzent von Glas-Vials und die qualitativ hochwertigsten und innovativsten Produkte fertigen."

