Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Bis 30. September 2026
|
16.04.2026 10:54:00
Gerresheimer einigt sich auf Aufschub bei Abschlussvorlage - Aktie mit Höhenflug
Sowohl die Bankenpartner als auch die Inhaber von Schuldscheindarlehen gewähren dem Unternehmen nun Zeit bis zum 30. September 2026. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden laut Gerresheimer zudem wichtige Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis zum Ende des dritten Quartals 2026 ausgesetzt. Gerresheimer hält aber an dem Ziel fest, den geprüften Abschluss bereits im Juni 2026 zu veröffentlichen.
Auf XETRA gewinnt die Gerresheimer-Aktie zeitweise 16,16 Prozent auf 20,58 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG